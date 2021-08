Graziano Strano nuovo responsabile area tecnica Ragusa calcio

Il Ragusa Calcio completa l’organigramma societario con una figura di spicco e che non ha bisogno di presentazioni. Arriva in azzurro, infatti, il 53enne Graziano Strano che, dopo l’avventura da direttore generale con il Catania calcio beach soccer, con cui ha vinto la Coppa Italia, ha accettato la proposta della società iblea. Sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica. “Grandissimo entusiasmo – afferma – per una piazza dalle potenzialità immense che, però, sono sopite. Ho una grande ambizione. Quella di dare la sveglia a questo ambiente, naturalmente a suon di risultati”. Strano ha iniziato la carriera con il Calcio Catania ai tempi di Pietro Lo Monaco, poi è stato chiamato dai fratelli Cutrufo, Gaetano e Graziano (“miei mentori per sempre” dichiara Strano) ad occuparsi del Siracusa in Lega Pro. Quindi, il campionato di Eccellenza vinto appena due stagioni or sono con il Paternò. E ora il richiamo azzurro. “Ci sono tutte le premesse per fare bene – afferma Strano – mi sono già messo al lavoro. Ringrazio il Ragusa calcio per avere voluto scommettere su di me. Sono pronto a dare il massimo. Siamo qui per fare crescere questa realtà, tutti assieme”. Il presidente Giacomo Puma commenta: “E’ una figura di spessore che ci consente di completare gli assetti dirigenziali nella maniera migliore. Siamo soddisfatti del palpabile entusiasmo con cui si sta già muovendo. Abbiamo mosso i passi necessari per creare un gruppo tecnico di elevata qualità”.

