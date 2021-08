Ragusa calcio. Riconferma per l’allenatore dei portieri D’Antoni

E’ il totem del Ragusa calcio. Una figura iconica che, non a caso, anche quest’anno farà parte del progetto azzurro. Stiamo parlando dell’allenatore dei portieri Alessandro D’Antoni diventato un sicuro punto di riferimento, nel corso delle varie stagioni, per la grande esperienza maturata nel suo ruolo e non solo, dell’intero staff tecnico. “Sono contento di fare parte di quest’avventura – afferma D’Antoni – anche per quest’annata sportiva. Ho vissuto momenti belli e meno belli con la maglia azzurra. Stavolta, mi azzardo a dire che ci sono tutte le premesse perché ci si possa divertire sino in fondo. La società sta operando con grande serietà e si vede. Certo, il verdetto tocca al campo. Ma noi, con il nostro duro lavoro, proveremo a fare in modo che questo verdetto possa essere il più possibile favorevole alla maglia azzurra. Siamo pronti a scommetterci con l’ausilio degli altri colleghi dello staff che sono molto motivati e assolutamente preparati”. Il presidente Giacomo Puma commenta in maniera positiva la riconferma di D’Antoni. “Non c’erano dubbi – spiega – oltre ad essere un grande professionista, è un punto di riferimento anche per la tifoseria. Ci siamo mossi sapendo di fare la scelta giusta. Del resto, immaginare una stagione del Ragusa senza D’Antoni in questo ruolo non sarebbe possibile. Lui ha speso tanto per questa squadra, anche nei momenti bui, e, inoltre, fornisce un supporto qualificante non da poco. Siamo contenti per il fatto che le nostre strade possano continuare ad incrociarsi”.

