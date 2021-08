Cessazione attività e denuncia all’Inail, l’Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario della provincia di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea operanti nel comparto che i soggetti assicuranti in caso di cessazione dell’attività devono presentare all’Inail la denuncia entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio. L’Inail ha fornito le indicazioni per una corretta trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione del codice ditta Inail. “Nell’ambito del programma di implementazione e miglioramento dei servizi telematici – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – è stato realizzato il servizio “autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività. Il servizio è già disponibile dal 1° luglio scorso dal menu “autoliquidazione dei servizi online” ed è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati. E’ possibile anche accedere contestualmente alla denuncia di cessazione del codice ditta da “denunce – denunce di cessazione”, tramite il link “autoliquidazione ditte cessate”. Con il servizio suindicato gli utenti possono effettuare: l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo 1° gennaio fino alla data di cessazione della polizza dipendenti; il calcolo del premio a conguaglio sia per la polizza artigiani, sia per la polizza dipendenti (che può essere a credito o a debito). Il servizio “online autoliquidazione ditte cessate” rimane disponibile per l’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite pec alla sede competente”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

Salva