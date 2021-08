Torna al Ragusa calcio il preparatore atletico Paolo Interlando

Per la serie a volte ritornano, da qualche giorno a curare l’aspetto della preparazione atletica per i giocatori del Ragusa Calcio c’è Paolo Interlando. Un volto ben conosciuto dall’ambiente azzurro per la professionalità e le capacità. Interlando, sotto la supervisione di mister Filippo Raciti, sta gestendo un aspetto che, a maggior ragione in questa fase, assume ancora un rilievo maggiore. “Sono contento di essere tornato al Ragusa, è come tornare a casa – spiega Interlando – Sono tornato, ma è come se il tempo si fosse fermato. E’ stata una decisione facile, non potevo perdere l’occasione di venire nuovamente a Ragusa e lavorare con Filippo, che conosco da quando era giocatore, e che mi ha voluto fortemente. E’ una sensazione bellissima, l’ho già detto più volte, io sono stato benissimo ovunque sono andato, nonostante la mia giovane età, però qui ho lasciato le cose a metà e a me non piace farlo. Due anni fa sono andato via per vicissitudini societarie, quando la squadra era in testa a dicembre: con sette vittorie di fila e dieci risultati utili consecutivi, eravamo primi in classifica. Ero fermo da novembre 2020 (a causa della sospensione dei campionati per il Covid-19), quindi ho tanta voglia di ritornare in campo, lavorare come ho sempre fatto con grande voglia e con grande gioia, e voglio dare il massimo per questa squadra. Sono convinto che possiamo fare bene, lo merita questa dirigenza che è fresca, interessante e futuribile, lo meritano i ragazzi della curva e tutta la Ragusa sportiva”.

Un ricordo, poi, per l’ex giocatore azzurro Peppe Rizza, prematuramente scomparso, a cui Interlando era legato da un’amicizia profonda. “Quest’anno non ci sarà, non mi farà compagnia in strada, non mi romperà le scatole in campo – afferma Interlando – Ma lui c’è sempre, è sempre con me, e una scritta mi accompagnerà (con le sue iniziali e il suo numero storico) nel mio fischietto e il mio cronometro”. Intanto, dopo che è stato formalizzato il girone B del campionato di Eccellenza, il Ragusa si prepara a fronteggiare al meglio la stagione. “Ci sono squadre molto interessanti, alcune delle quali si prepareranno rafforzandosi per fare bene – afferma il direttore generale Alessio Puma – è chiaro che noi non saremo da meno e stiamo operando tuttora sul mercato per definire altri tasselli destinati a completare l’organico messo a disposizione dell’allenatore”. Intanto oggi, dopo un’amichevole in famiglia in programma allo stadio ex Enal, ci sarà il rompete le righe in vista di sabato 14 e domenica 15. Si ripartirà con gli allenamenti lunedì 16 agosto, sempre alle 17, allo stadio di contrada Selvaggio.

