Palco di stelle Ragusa. Lunedì sera Massimo Spata al Poggio del Sole

Tutte le anomalie di questo strano periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria saranno al centro del momento cabaret che, nell’ambito di Palco di stelle, la rassegna d’arte e intrattenimento in fase di svolgimento, in questa prima fase, nell’anfiteatro del Poggio del sole Resort di Ragusa, è in programma lunedì 16 agosto. Alle 21,30, Massimo Spata, uno dei personaggi più iconici che il mondo dello spettacolo ibleo ha saputo creare, sarà il mattatore di “Io covido, Tu covidi, Egli covida”. “Ci proporrà – afferma il direttore artistico Maurizio Nicastro – una lettura in chiave umoristica dei fatti che hanno caratterizzato questi mesi a tratti drammatici. Non vuole essere una presa in giro nei confronti di chi ha sofferto, ci mancherebbe, a cui va anzi tutta la nostra solidarietà, ma un’analisi ironica di determinati fatti che, dal febbraio del 2020 a oggi, ancora si accavallano, caratterizzati da contraddizioni di vario tipo. E tutto sarà esaminato grazie alla proverbiale leggerezza di Spata che non scopriamo certo noi e che, anzi, ci aiuterà a rendere più spensierate queste sere d’estate”. La quota di partecipazione è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333.4183893.

