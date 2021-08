Anche a Pozzallo continuano i pesanti black out elettrici

Anche nella giornata di ieri pomeriggio e fino a tarda sera, sono continuati i blackout elettrici in parecchie zone di Pozzallo. Il personale dell’Enel ha lavorato ininterrottamente per riparare i guasti che sono stati dovuti certamente all’eccessivo aumento delle temperature.

Un ringraziamento va a tutti gli operatori dell’Enel per il lavoro svolto.

Ma così non va, denuncia il Sindaco Ammatuna, è insopportabile che Pozzallo debba subire queste gravi penalizzazioni nel periodo più importante dell’anno per quanto riguarda il turismo, senza contare poi i guasti agli elettrodomestici, alle apparecchiature informatiche, etc…

Ecco perché la Giunta Municipale, presieduta dal Sindaco Roberto Ammatuna, ha approvato una Delibera in cui si dà mandato agli uffici di approntare tutti gli atti amministrativi a tutela degli interessi della città così duramente colpita e in cui non si esclude un notevole risarcimento danni.

I cittadini e le attività commerciali pagano regolarmente le bollette elettriche mensilmente ed esigono che l’importante servizio sia perfettamente funzionante.

Salva