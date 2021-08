Spettacoli al Castello di Donnafugata. Pd: “Avevamo ragione”

“Vi ricordate qualche giorno fa la segnalazione che avevamo fatto sugli spettacoli sovrapposti al castello di Donnafugata e la replica piccata dell’assessore alla Cultura? Bene, vi diciamo come è andata a finire. Uno tra questi spettacoli è stato spostato dal 26 agosto al 5 settembre. L’altro inizierà alle 19,30 del 22 agosto anziché alle 21. Come dire, avevamo ragione”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito di alcuni eventi dell’Estate iblea che facevano registrare una serie di anomalie proprio perché si accavallavano nello stesso sito. “Prendiamo atto – aggiunge Chiavola – che è prevalso il buon senso. La cosa migliore che poteva accadere. E, soprattutto, prendiamo atto che le nostre segnalazioni non erano campate per aria”.

