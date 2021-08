Pozzallo. Riunione con i dirigenti Enel sui blackout elettrici

Sono stati convocati dal Sindaco di Pozzallo i Dirigenti di E-Distribuzione per discutere sulla questione in merito alle frequenti interruzioni di energia elettrica che hanno interessato la città in queste ultime settimane.

All’incontro hanno partecipato Giliberto, Capo-Unità- Operativa di Modica e Colombo, Capo Unità Programmazione e Gestione delle zone di Siracusa e Ragusa.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha rappresentato il disagio dell’intera città per le ripetute interruzioni di energia elettrica nel pieno della stagione estiva che hanno causato notevoli disservizi a tutte le attività commerciali e alle civili abitazioni.

I due Dirigenti dell’Enel hanno riferito al Sindaco che i lavori di ammodernamento della rete, già iniziati da qualche mese, riprenderanno nella stagione autunnale fino alla loro normale conclusione. Verrebbero così ad essere evitati nel prossimo futuro i blackout elettrici che tanto disagio hanno creato in città.

Il Sindaco ha raccomandato inoltre ai Dirigenti dell’Enel il pronto ripristino del manto stradale subito dopo i lavori di manutenzione.

