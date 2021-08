L’incendio di Monterosso. Arrivato un Canadair. È insufficiente

Per domare le fiamme stanno mandando mezzi di intervento a terra. Presenti più squadre dei Vigili del Fuoco intervenuti anche loro tempestivamente per mettere in sicurezza un noto agriturismo presente in zona e varie masserie che insistono in quel territorio. Purtroppo i due aerei che dovrebbero intervenire sono impegnati in un incendio a Petralia sulle Madonie. Hanno dirottato da Melilli un canadair ma questo sembra insufficiente ad avere ragione dell’incendio.

Salva