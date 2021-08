Csen, Pugilato. Tredicesima edizione di Kappaò a Scoglitti

Riuscita l’edizione numero 13 di Kappaò mania, terzo memorial Alessio e Simone D’Antonio, tenutosi alla riviera Lanterna di Scoglitti, sotto l’egida del comitato provinciale Csen Ragusa. Una manifestazione di boxe molto interessante che ha visto la presenza, come ospite d’onore, di Graziella Schininà, medaglia d’argento ai campionati europei 2021. Parecchio combattute le sfide che si sono succedute e che hanno visto contrapporsi i seguenti atleti: Noemi Mazza vs Jennifer Brancato; Omar Potenza vs Angelo Filorizzo; Giuseppe Floriddia vs Francesco Meo; Annalisa Finocchiaro vs Angela Pitino; Francesco Ingallinera vs Francesco Liquidara; Francesco Iachininoto vs Samuele De Francesco; Myslym Lelaj vs Andrea Aliquò; Manuel Zuccaro vs Davide Annetti; Maikol Zizzi vs Marco Formica; Salem Doldoul vs Marco Scornavacca. L’evento è stato promosso dalla Schininà Boxing team del maestro Emanuele Schininà. “Erano rappresentate – chiarisce il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – buona parte delle scuole pugilistiche siciliane. Abbiamo appurato come il livello fosse molto alto e come questo sport continui a prendere piede. I miei complimenti al maestro Schininà per come ha saputo gestire tutto con grande attenzione”.

