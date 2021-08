Reset Vittoria. Perdite a non finire per l’impianto idrico cittadino

Continuano a registrarsi perdite a non finire nella rete dell’impianto idrico di Vittoria , perdite che ancora risultano non riparate. L’acqua a disposizione è poca mentre da oggi ci accingiamo ad affrontare una settimana con oltre 40 gradi e consumi che si prevedono necessariamente elevati. Sappiamo che la ditta esterna entrata in attività proprio in queste ore sta procedendo alla manutenzione delle perdite. Ma tutto questo sta accadendo dopo che da mesi era stato richiesto un intervento del genere e dopo ben otto settimane di caldo asfissiante. Una lentezza non ammissibile”. E’ il segretario cittadino dell’associazione Reset Vittoria, Alessandro Mugnas, a rilevarlo chiarendo che il problema principale sembra essere legato al fatto che “non si riesce a fare aumentare l’erogazione di Siciliacque mentre sembra proprio che non esista una squadra di Pronto intervento in grado di riparare in maniera celere le varie perdite nella condotta. Perdite – prosegue Mugnas – che tolgono litri e pressione. Tutto ciò, di conseguenza, si ripercuote sulle utenze cittadine. Ci arrivano decine e decine di segnalazioni di cittadini a secco. Secondo una prima stima, circa il 60% della città sta soffrendo per la mancanza di acqua. Inoltre, trascorrono non meno di venti giorni prima che possa essere evasa la richiesta di un’autobotte inoltrata agli uffici comunali. Ci chiediamo in che modo la Commissione straordinaria e la dirigenza dell’ente comunale di palazzo Iacono intendano risolvere questi disagi che si stanno presentando ora e rispetto a cui non si può più aspettare”. Per quanto concerne l’erogazione di Siciliacque, Mugnas precisa che si è fermi intorno a 54/55 litri al secondo in un territorio che ne avrebbe bisogno, invece, di almeno 150. “Anche se alziamo un po’ l’asticella del numero dei litri a disposizione grazie a qualche pozzo in attività – prosegue – restiamo lontani anni luce da quella che dovrebbe essere la normalità. Tutta questa lentezza, anche nella riparazione delle perdite, non è ammissibile. Ci segnalano problematiche specifiche in via Trento, via Bixio angolo via La Marmora, via La Marmora angolo via Castelfidardo e numerose altre microperdite a Scoglitti. La ditta incaricata, insomma, avrà bisogno di giorni se non di settimane per ripristinare le falle e intanto via acqua e pressione dalle case dei cittadini. Tutto questo è inammissibile”.

Salva