Santa Croce. Il Sindaco Barone è risultato positivo al Covid

Anche il Sindaco di Santa Croce Camerina è risultato positivo al test COVID-19. Il primo cittadino si era già posto isolamento preventivo volontario dopo che aveva appreso la notizia che una dipendente del Comune era risultata positiva al test. Sin dalle prime ore della notizia della positività della dipendente, il Sindaco aveva predisposto la sanificazione dei locali di Palazzo del Cigno, sede del Comune di Santa Croce, per firmare successivamente un’ordinanza che chiudeva l’Ente fino alla data di oggi, 08 agosto 2021 la sede ‘centrale’: segreteria e Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che riapriranno regolarmente domani, lunedì 09 agosto 2021.

“Sto bene – assicura il Sindaco Barone – e seguirò tutte le vicende e le attività amministrative da casa tenendomi costantemente in contatto con i componenti la Giunta e dirigenti. Pertanto non ci sarà nessun tipo di ritardo nell’azione amministrativa. Aver contratto il virus mi spinge ulteriormente a comunicare ai miei concittadini di mantenere alta l’attenzione e di usare tutte le precauzioni per evitare il contagio e vaccinarsi”.

