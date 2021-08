Palco di stelle. Nove appuntamenti tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi

Nove appuntamenti. A partire da lunedì 9 agosto. Nove momenti dedicati all’arte e all’intrattenimento che avranno per cornice due speciali anfiteatri, quello di Poggio del sole, sulla strada provinciale Ragusa mare, al km 5,7, e quello panoramico della Tenuta Chiaramonte Le Gramole, in contrada Gisolfo sulla Sp 81. E’ il leit motiv di “Palco Di Stelle”, la rassegna che conta sulla direzione artistica di Maurizio Nicastro. “Stiamo ripartendo – sottolinea quest’ultimo – e lo facciamo dopo mesi in cui siamo stati costretti a stare fermi a causa dell’emergenza sanitaria. Speriamo che, adesso, tutto vada per il verso giusto e che l’arte e l’intrattenimento, finalmente, possano procedere lungo la strada che già conoscevamo”. Si parte lunedì 9 agosto, alle 21,30, all’anfiteatro di Poggio del sole. Con una proposta molto accattivante. Quella dell’International theatre centre del regista Walter Manfré che porterà in scena “L’avaro” di Moliere. La quota di partecipazione è di 12 euro. Per info è possibile contattare il 333.4183893. Arpagone sarà interpretato da Mario Incardona, Freccia da Biagio Tumino, Mariana da Martina Laterra, Valerio da Matteo Meli, Frosina da Maria Gina Taranto, il commissario da Sebastiano Ruberto, Cleante da Cristian Zago, la signora Claudia da Alessandro Falcone, la sorella della signora Claudia da Francesco Dipietro. Inoltre, ci sarà l’amichevole partecipazione di Eugenio Patanè nel ruolo di Anselmo. I prossimi appuntamenti con la rassegna sono fissati il 16 agosto con la serata cabaret di Massimo Spata dal titolo “Io covido, Tu covidi, Egli covida” mentre il 21 agosto sarà la volta di Peppe e Michele Arezzo che proporranno l’“Omaggio a Morricone”. Quindi il 24 agosto Ornella Giusto sarà protagonista di “Pasion andaluza sotto la luna gitana” con Davide Sciacca alla chitarra e Grazia Maugeri al ballo. E, ancora, il 28 agosto Amedeo Mazza e i “Gira, vota e furria” con “20 anni di noi”, storia in musica. Il 31 agosto sarà la volta di Eduardo Saitta nella serata cabaret dal titolo “Grandi e vaccinati”. Tutti questi appuntamenti si terranno a Poggio del sole. La Tenuta Chiaramonte Le Gramole, invece, ospiterà il 30 agosto “Cento Sicilie”, recital di narrazione e musica con Tiziana Bellassai, Eugenio Patanè e Saro Tribastone; il 6 settembre “Elena di…Sparta” con Eleonora Bongiorno, regia di Massimo Licari, e, infine, il 13 settembre, l’Enrico Lacognata jazz trio con svolazzi e virtuosismi dal blues al be-bop, dallo swing al latin, dal rock alla musica d’avanguardia.

