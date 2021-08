Modica. Mezzo secolo dell’auto carrozzeria di Michele Modica

Mezzo secolo esatto di iscrizione al registro delle imprese artigiane. Mezzo secolo (e oltre) di vita trascorsa tra lamiere, vernici, pasta abrasiva, martelli e attrezzi vari. Dai più rudimentali di metà novecento a quelli ultramoderni dei giorni nostri. Sempre con la stessa passione che lo contraddistingue da quando, a metà degli anni 60, entrò da garzone in Via Tirella nella bottega del Sig. Sortino, che poi sarebbe tragicamente scomparso pochi anni dopo in un tragico incidente della strada. Quel tragico episodio accelerò la maturazione del giovane Michele Modica che a poco più di 20 anni si caricò sulle spalle la pesante eredità e diventò lui il titolare di se stesso. Era il 2 agosto del 1971. 50 anni dopo appare una chimera trovare un ventenne già avviato nel mondo del lavoro, padrone di una bottega artigiana. Michele Modica si spostò solo di qualche centinaio di metri più in là nella posizione dove lo si trova oggi regolarmente in servizio senza sosta tutti i giorni dal lunedi al sabato. E’ lui il carrozziere “ra cava”, l’esperto artigiano che riporta agli antichi splendori mezzi d’epoca e moderni. Vespe, lambrette, Fiat 500 tra le sue “clienti” più numerose ma in pratica tutta la storia dell’automobilismo e del motociclismo è passata per le sue mani. Trovare un “figlio” preferito tra tutti i suoi lavori non è facile. Ma se proprio deve scegliere punta su una meravigliosa Fiat 127 Sport rosso fiammante che è stata di sua proprietà per alcuni anni. Oddio, meravigliosa ci diventò grazie al suo lavoro perchè lui stesso la comprò sotto forma di rottame. Ma uno dei requisiti essenziali che un carrozziere deve possedere è quello di essere un visionario, di saper guardare oltre le apparenze del momento. Progetti per il futuro? Sono ancora tanti perchè non è ancora stanco di alzare la saracinesca ogni mattina. Con lui adesso lavora Carmelo, la stessa età di Michele quando entrò da Sortino negli anni 60. Ma non è ancora tempo di raccoglierne l’eredità, il “re” non ne vuole sapere di abdicare e fin quando ne avrà voglia sarà lì ad accogliere con un sorriso i suoi clienti. A lui vanno i migliori auguri per questi primi 50 anni di attività.

