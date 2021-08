Ragusa. In distribuzione i tesserini per la nuova stagione venatoria

Da lunedì 16 agosto presso l’ufficio sport – spettacolo e tempo libero, ubicato presso il Centro direzionale comunale della zona artigianale di Ragusa saranno in distribuzione i tesserini per la stagione venatoria 2021 – 2022.

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nelle ore pomeridiane del martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.

Per informazioni rivolgersi in orario d’ufficio ai numeri: 0932-676469 – 601

