Montalbano e l’archeologia. Ouverture stagione kamarinese 2021

Non poteva riscuotere maggior successo la serata di apertura del programma di eventi proposto dall’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina con riguardo alla stagione estiva 2021.

Alto difatti il gradimento del pubblico, accorso numeroso, per la conversazione intrattenuta tra l’attore Pasquale Spadola e l’archeologo Giovanni Di Stefano, che, nella serata del 4 agosto, nella piazzetta del Belvedere di Punta Secca, hanno presentato un tema tanto nuovo quanto affascinante: Montalbano e l’Archeologia.

Il pubblico ha così avuto modo di assistere alla riproposizione dei fotogrammi tratti dai vari episodi della oramai nota fiction IL COMMISSARO MONTALBANO, quali Il CANE DI TERRACOTTA, LA PAZIENZA DEL RAGNO, IL LADRO DI MERENDINE e LA VOCE DEL VIOLINO, girati nella catacombe delle TRABACCHE, nella CATACOMBA DELLA LARDERIA ed a CAMARINA.

Spadola ha poi mostrato alcuni inediti frammenti del backstage relativo alle riprese de LA PAZIENZA DEL RAGNO, oltre che un’interessante intervista rilasciata dallo scenografo Ricceri sulla scelta della “casa di Montalbano”, i cui particolari sono stati svelati da una magistrale interpretazione narrativa dello stesso attore.

La serata si è infine conclusa con i saluti degli assessori comunali Santodonato e Zocco, che hanno colto l’occasione per ringraziare Giovanni Agnello, esperto del Sindaco in materia di riqualificazione e salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali, per la scelta del tema nonché per il prezioso contributo e l’apprezzabile collaborazione prestata per l’organizzazione e la riuscita della serata.

