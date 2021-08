Territorio Ragusa. “Problema vecchio, pericolo dietro l’angolo”

“Ci sforziamo di comprendere quello che di buono ci potrebbe essere nell’operato della giunta comunale, sempre esaltato dal nostro sindaco, ma i problemi atavici restano sempre sul tappeto”

È l’amara considerazione emersa dalla consueta riunione dell’esecutivo di segreteria di Territorio Ragusa, della quale si fa interprete il Presidente Michele Tasca:

“Inammissibile che ancora oggi possa accadere che il passaggio a livello di via Paestum possa restare aperto mentre passa il treno, una situazione pericolosissima, che purtroppo si ripete e della quale, ormai, nessuno si preoccupa.

Inammissibile che non ci sia una protesta forte per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza, il treno dovrebbe essere obbligato a fermarsi in presenza di sbarre aperte, ma non ci sono nemmeno sollecitazioni verso gli organi competenti, per maggiori controlli.

Ci preoccupiamo, invece, di comunicare che sono stati aggiudicati i lavori di connessione della metroferrovia al viale Colajanni, quando ancora della metroferrovia non si intravede nulla” sottolinea Tasca che aggiunge: “Ma tutta la zona è nel più completo abbandono, i marciapiedi del viale Colajanni vedono il verde attorno agli alberi più alto degli stessi alberi, il transito sul marciapiede è impossibile, meno che mai per carrozzelle e carrozzine, il divieto di svolta sul passaggio a livello per quanti provengono dal centro commerciale è ignorato e non si vedono vigili urbani in zona, nemmeno nei giorni e nelle ore di punta.”

“A poco vale parlare di grandi progetti, di grandi opere, se i problemi spiccioli del cittadino sono ignorati” conclude il presidente dell’esecutivo di segreteria di Territorio che auspica una inversione di rotta nella gestione della cosa pubblica.

Salva