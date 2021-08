Modica, si presenta il libro postumo di Giorgio Buscema

Si terrà sabato 7 agosto 2021, alle 20,30, la presentazione del libro “C’era una volta in Sicilia” che il Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, ha ristampato per ricordare a dieci anni dalla scomparsa Giorgio Buscema, giornalista e socio fondatore del club nel 1978. L’appuntamento è presso lo slargo della chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore in Via Grimaldi che farà da palcoscenico come un teatro all’aperto. L’attrice Carmela Buffa Calleo leggerà alcune parti del libro che sarà presentato dal critico d’arte Paolo Nifosì e dalla studiosa di tradizioni popolari Marcella Burderi che converseranno con il giornalista Marco Sammito. “C’era una volta in Sicilia”, ripercorre la vita nei riti contadini, nello svolgersi ciclico della nascita, del battesimo, del fidanzamento, delle nozze, della morte, nell’essenzialità di gesti e di comportamenti di cui spesso abbiamo perso il significato. Per questo il Lions Club ha voluto riproporre un testo che rappresenta lo spaccato del modo di vivere della gente della Contea di Modica. Il ricavato del libro sarà impegnato per sostenere le azioni di solidarietà della Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) e del Lions Club di Modica impegnato nei territori di Modica, Ispica e Pozzallo.

“Nel libro “C’era una volta in Sicilia” sono riportate foto d’epoca che mostrano costumi tipici della Contea di Modica – spiega Aurelio Boncoraglio, presidente del Lions Club Modica – testimoniano un tempo che fu, di fatica, lavoro, di una terra che lottava per sopravvivere. Ricordare oggi significa, non dimenticare le origini contadine, ma anche premiare una comunità che ha rivitalizzato il proprio territorio e valorizzato il proprio patrimonio umano e culturale per costruire un futuro degno della nostra antica storia.

Il Lions Club Modica riunisce 47 soci e svolge iniziative di solidarietà verso soggetti più deboli ed iniziative di promozione del territorio.

L’Associazione Culturale e Musicale “Casa Giara” nella ricorrenza del decimo anniversario della scomparsa del giornalista e scrittore Giorgio Buscema, ringrazia il Lions Club Modica per la lodevole iniziativa a ricordo dell’indimenticabile amico.

Come è noto agli assidui frequentatori dei salotti letterari estivi, che si sono svolti a Marina di Modica da 30 anni nella Piazzetta Salvatore Puma di Casa Giara, il concerto del 18 agosto, dopo la dipartita del caro amico Giorgio, è stato a lui dedicato, in quanto da una sua inventiva la manifestazione aveva assunto la denominazione di “Concerto d’Estate”.

“In questa circostanza – dice il presidente di Casa Giara, Pippo Puma- mi piace ricordare la sua disponibilità e la sua generosità nel dare notizie sul quotidiano “La Sicilia” delle manifestazione in programma presso il sodalizio “Casa Giara” e dopo relazionare, nel medesimo giornale, lo svolgimento degli eventi.

E’ evidente che abbiamo perso un amico, anche se il suo ricordo rimarrà consolidato nel tempo, e abbiamo imparato a convivere con la sua assenza, ma la sua memoria non ci fa sentire soli.

Appena la pandemia da Covid ce lo consentirà, risolvendosi, sarà nostra premura organizzare una prestigiosa celebrazione a suo ricordo nei locali dell’Associazione “Casa Giara” a Marina di Modica e ripercorrere le tappe più significative della nostra assidua collaborazione”.

