Modica, donna morta dopo iniezione. Indagato medico di famiglia

E’ stato indagato per omicidio colposo il medico di fiducia della donna 60enne deceduta nei giorni scorsi a Modica, dopo che la consuocera le aveva iniettato una puntura. La Procura della Repubblica ha disposto anche l’autopsia sul cadavere che dovrà stabilirne le cause del decesso e, quindi, se abbia influito la componente dell’antibiotico, una molecola della quale era intollerante per la quale in passato la vittima pare sia andata in choc anafilattico. Proprio l’antibiotico sarebbe stato prescritto dal medico di famiglia. L’indagine è condotta dai carabinieri ai quali si era rivolto il marito della donna, un sottufficiale dell’Arma in pensione. Nel momento in cui la consuocera le aveva iniettato il liquido, la poveretta aveva manifestato di stare male poi si era recata in bagno e quando la parente era andata ad accertarsi dello stato di salute, aveva trovato la 60enne priva di vita. Il reato ipotizzato nei confronti del medico, come si diceva, è omicidio colposo.