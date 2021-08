Litorale sicuro. Ispica, visita di cortesia del Sindaco e Comandante Zito

Dopo anni di stop è ripresto il progetto “Litorale Sicuro – Città di Ispica” proposto dai Volontari dell’Associazione di Protezione Civile “Futura” di Ispica. L’attività di vigilanza e pattugliamento sottocosta sarà svolta dai Volontari con l’ausilio del gommone ed ha come scopo quello di aumentare il grado di sicurezza dei bagnanti lungo il litorale ispicese. Ovviamente i Volontari operano in continuo contatto con la Capitaneria di Porto di Pozzallo e con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Il progetto, voluto con forza dal Sindaco Leontini e dall’Assessore alla fascia costiera Carmelo Denaro, prevede anche la tutela dell’area protetta dell’Isola dei Porri e l’attività innovativa di avvistamento incendi dal mare in quanto, proprio dal mare si riesce ad avere sotto controllo quasi tutto il territorio comunale ed oltre.

Proprio ieri i Volontari hanno ricevuto la visita di cortesia del Comandante della CP Donato Zito e del T.V. Balsamo, del Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini accompagnato dall’Assessore Carmelo Denaro e dal suo esperto in PC Massimo Dibenedetto.

Un momento di riflessione sull’importanza del progetto Litorale Sicuro Città di Ispica si è tenuto presso la sede della Lega Navale Italiana che da quest’anno, con l’esperienza e disponibilità dei suoi aderenti e del Presidente Tussellino, è partner del progetto. Lo stesso Tussellino ha colto l’occasione per ribadire che tutta la rete di iscritti alla Lega Navale Italiana è a disposizione per garantire supporto in caso di necessità.

Ai Volontari della Futura sono arrivati anche i saluti ed il sostegno del Responsabile del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Ing. Luidi Lauretta che per impegni istituzionali non è potuto essere presente. Lo stesso, esprimendo apprezzamento per il servizio gratuito reso dai Volontari della Futura, ha garantito la presenza a bordo del gommone in uno dei prossimi servizi di vigilanza lungo il litorale ispicese.

“E’ nostro compito è quello di garantire una sempre maggiore sicurezza dei bagnanti – dichiara il Sindaco Leontini – con tutti i mezzi i nostro possesso. Ringrazio il Comandante Zito per i preziosi suggerimenti forniti e per aver considerato l’attività dei nostri Volontario come “occhi” sul nostro Litorale.

“Con questo progetto, che si somma al servizio bagnini da noi voluto dopo anni di assenza – dichiara l’Assessore Denaro – vogliamo anche attenerci alle prescrizioni previste per il conferimento della Bandiera Blu ”

