Modica. Donna 60enne muore dopo una puntura

Una donna sessantenne è deceduta lo scorso pomeriggio in Contrada San Filippo a Modica. Secondo le prime fonti, alla donna era stato somministrato un farmaco dalla consuocera tramite puntura. Le autorità hanno disposto l’autopsia. Le dinamiche sono ancora da chiarire ma quasi certamente si tratta di un allergia al farmaco. La donna si era recata a casa del figlio ed avrebbe chiesto alla consuocera di fargli una puntura. Quest’ultima, con grande disponibilità, si era prestata. Da lì il dramma. Il marito della vittima, un ex sottufficiale dei carabinieri, avrebbe manifestato l’intenzione di denunciare l’accaduto anche perché la donna soffriva di una patologia con la quale sarebbe stata allergica ad un tipo di farmaco o un derivato, per cui bisognerà accertare se la quello somministratole attraverso la puntura conteneva qualcosa che possa essere associato a quello per lei vietato.

