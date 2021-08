A Modica il Ciclo di masterclass #professioneorchestra

Tre serate all’insegna del grande talento orchestrale. La stagione estiva InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi presenta il ciclo di masterclass #professioneorchestra dedicato alla direzione d’orchestra e alla formazione orchestrale. Da venerdì 6 a domenica 8 agosto, tre appuntamenti nel raffinato chiostro di Palazzo San Domenico con prestigiosi direttori d’orchestra, professionisti internazionali e con gli studenti dell’istituto musicale Verga di Modica. Ecco i dettagli: venerdì 6 agosto la masterclass internazionale di direzione d’orchestra “International Youth Ensemble Class” con il maestro Salvatore Percacciolo. In repertorio musiche di Dvorák, Mozart, Respighi e Stravinski. Il giorno dopo, sabato 7 agosto, la masterclass internazionale di formazione orchestrale “International Youth Symphony Orchestra” tenuta dal direttore Salvatore Percacciolo e da Calogero Palermo, solista 1° Clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Il programma prevedrà l’esecuzione di musiche di Mozart, Dvorak e Gershwin. Infine grande chiusura domenica 8 agosto con la masterclass internazionale di formazione orchestrale “International Youth Wind Orchestra” con il direttore Mirko Caruso e Giuliano Sommerhalder, prima tromba Rotterdam Philarmonic suoneranno le musiche di Arutunian, Bennett, Ellerby e Navarro. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00.

“La Fondazione Teatro Garibaldi ha sempre guardato alla formazione, soprattutto dei giovani – commentano all’unisono il presidente Ignazio Abbate e il sovrintendente Tonino Cannata – Per questo abbiamo inserito nella nostra stagione estiva tre serate dedicate al talento e alla crescita professionale, in compagnia di direttori e musicisti di fama. Ancora una volta, nella bellissima cornice del chiostro di Palazzo San Domenico, andrà in scena la grande musica classica!”. Agosto è iniziato in musica per la Fondazione Teatro Garibaldi. Ieri sera al chiostro di Palazzo San Domenico, la stagione InTeatroAperto ha accolto i maestri dell’orchestra d’archi del Teatro Bellini di Catania, diretti dal violino solista Vito

Imperato, storica spalla e primo violino dell’orchestra di Catania. Le otto stagioni. Dalla Russia

all’Argentina è stato il titolo del partecipato concerto, tra le serate più attese di tutta la rassegna, che rinnova la proficua collaborazione tra i due enti, votata alla diffusione della cultura. In programma l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Pëtr Il’ic Cajkovskij e delle Quattro Stagioni di Astor Piazzolla con un’esecuzione strepitosa che ha decretato il totale entusiasmo da parte del pubblico presente.

Intanto sono già attive le prenotazioni online per i prosismi eventi sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro.

