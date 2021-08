Calcio. Il Santa Croce prepara la nuova stagione agonistica

La stagione agonistica del Santa Croce calcio inizierà mercoledì 4 agosto, quando giocatori, tecnici e dirigenti si raduneranno al “Kennedy” per dare avvio alla preparazione atletica. Vecchi e nuovi giocatori si ritroveranno e inizieranno a sudare in vista dell’inizio della stagione calcistica che inizierà il 29 agosto con la prima gara di Coppa Italia. L’inizio del torneo di Eccellenza, invece, sarà il 12 settembre e sarà il quarto anno del Santa Croce nel massimo torneo regionale. Ci sarà ancora tanta incertezza su quali protocolli si dovranno attuare, visto il continuare della pandemia, ma, soprattutto si spera di portare a compimento la stagione dopo le interruzioni degli ultimi due anni. La società del Cigno in vista della prossima stagione si è mossa sul mercato, soprattutto, in quello delle riconferme con i tesseramenti di capitan Iozzia, Cavone, Floridia, Sferrazza, dei fratelli incatasciato, Arestia e il bomber Ciccio Leone. Sono arrivati in biancazzurro, invece, il portiere Giuseppe Alvani (2004) dal Marina di Ragusa e si è concretizzato in queste ore il ritorno del difensore Andrea Alma dopo due anni trascorsi in promozione all’Eubea e al Mazzarrone. Il mercato del Cigno resta comunque in fermento e in questi giorni sono previste altre novità, per rimpinguare la rosa a disposizione di mister Lucenti. Il ds Claudio Agnello non sta lasciando nulla al caso, sondando sia il mercato nazionale, sia quello internazionale, per individuare quelle figure mancanti nello scacchiere biancazzurro.

“La preparazione inizierà il 4 agosto, – dice Lucenti – lo abbiamo deciso con la società e abbiamo dovuto posticipare due giorni per sistemare alcune cose al livello organizzativo. Sono sicuramente contento di come si sta muovendo la società e insieme al direttore Agnello stiamo cercando di mettere su una squadra che ci possa fare divertire. Sappiamo che andiamo ad affrontare un campionato pieno di insidie e incognite, perché come sappiamo e da due anni che i campionati vengono interrotti. Dobbiamo prepararci al meglio e in quest’ottica abbiamo migliorato la squadra soprattutto sul piano tecnico, quindi, dobbiamo oliare i meccanismi e amalgamare il gruppo. Sono dispiaciuto per le partenze di Di Rosa e Ravalli, che hanno dato e mi hanno dato il massimo durante le stagioni che li ho avuto a disposizione. A loro faccio un imbocca al lupo per il proseguo della loro carriera calcistica e gli auguro tante soddisfazioni. Lo stesso augurio lo faccio a me e ai miei giocatori per una stagione esaltante che possa far divertire i nostri tifosi”.

