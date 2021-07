Consiglio comunale Ispica. L’opposizione diserta

Le forze politiche di opposizione, dopo un serrato confronto delle ultime ore, hanno unanimemente assunto la decisione di non partecipare alla seduta di Consiglio Comunale convocata d’urgenza per oggi alle 14.

“In altre occasioni e sempre a causa dello stesso modo di procedere della maggioranza – spiegano i Consiglieri Comunali Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo, Pierenzo Muraglie e Angelina Sudano – l’opposizione aveva manifestato forte disagio in Consiglio Comunale protestando senza alzare mai i toni e garantendo comunque la presenza in aula per il rispetto dovuto alle Istituzioni pubbliche.

In questa circostanza, preso atto del ripetersi di certi atteggiamenti e condotte, l’opposizione consuma uno strappo istituzionale sperando che anche i Consiglieri Comunali di maggioranza possano rinsavire e pretendere maggiore rispetto istituzionale e politico anche per loro stessi non avallando prassi che azzerano il dialogo ed il confronto istituzionale tra i rappresentati dei cittadini nel rispetto dei ruoli”.

Anche il Presidente del Consiglio Comunale ha messo in mora l’Amministrazione sollecitando la stessa, alcuni giorni fa e per il tramite di una specifica nota, ad agire entro i termini.

“Questo è segno di un palese scollamento tra alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale e soprattutto di un agire a compartimenti stagno che determina cortocircuiti politici ed amministrativi.

Tra pochi minuti l’Amministrazione Comunale approverà, in solitario, in aula decisioni che riguardano i contribuenti ispicesi e nello specifico approveranno il costo del servizio della raccolta dei rifiuti in città.

Dopo alcune valutazioni di merito sull’argomento, in corso in queste ore, comunicheremo alla città le nostre riflessioni”.

