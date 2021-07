Santa Croce. Inaugurata stamattina la piazzetta Albert Sabin

Si è tenuta stamattina l’inaugurazione della piazzetta Albert Sabin (piazzetta ASP) a Santa Croce Camerina. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Santa Croce, Dott. Giovanni Barone, il Presidente del Consiglio Comunale, Piero Mandarà, il Manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, le autorità civili, militari e religiose della città ed i proprietari del terreno concesso per la realizzazione del parcheggio delle auto, i consiglieri comunali, gli amministratori e molti cittadini.

“Siamo riusciti a mantenere l’impegno assunto in campagna elettorale – ha commentato il Sindaco durante l’inaugurazione del sito – quando abbiamo presentato questo progetto nel programma delle opere che sarebbero state realizzate da questa amministrazione. Abbiamo avuto la costa di seguire la lunga vicenda per la cessione dell’area dove è stato realizzato il parcheggio. Devo ringraziare gli eredi della famiglia Carratello che da subito hanno dato la loro disponibilità prima al dialogo con l’Ente e successivamente per la realizzazione dello spazio adibito a sosta per le auto. Grazie anche agli uffici comunali che hanno snellito la parte burocratica per consentire alla ditta DESCAT, che ha preso in appalto i lavori, regalando alla città una zona riqualificata che abbiamo voluto dedicare ad Albert Sabin inventore del vaccino contro la poliomielite, senza brevettare la sua invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie farmaceutiche, cosicché il suo prezzo contenuto garantisse una più vasta diffusione della cura. Un ringraziamento anche al Manager dell’ASP di Ragusa, Angelo Aliquò per averci supportato e affiancato nella realizzazione dell’opera. Grazie anche al Presidente del Consiglio Comunale Piero Mandarà e ai consiglieri comunali e alla mia Giunta, gli uffici comunali, i dipartimenti, i progettisti e l’Ufficio Tecnico.”

