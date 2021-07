Santa Croce. App per chiedere informazione sull’attività ente

La tecnologia al servizio dei cittadini e del Comune per interagire in tempo reale per la risoluzione dei problemi. Si tratta di CITYCARE, un’APP che mette in contatto gli utenti con il Comune di Santa Croce Camerina per segnalazioni di vario tipo, dalla sicurezza a eventuali guasti dei vari impianti comunali. Una APP facilmente scaricabile dagli store e registrarsi (oppure collegandosi al sito https://www.citycare.it) ed è un servizio digitale gratuito che avvicina il cittadino al Comune tenendolo aggiornato su tutte le news, gli eventi e gli avvisi.

Ogni cittadino che vuole migliorare i diversi aspetti della sua città o della borgata, potrà farlo grazie all’utilizzo dell’APP CITYCARE inviando le segnalazioni a tutti gli uffici di competenza in modo veloce e semplice.

Il Sindaco, Giovanni Barone: “Si tratta di una innovazione sul piano della comunicazione tra l’Ente ed il cittadino che avrà la possibilità di segnalare ed avere chiarimenti in tempo reale sulle segnalazioni fatte. Sono certo che tutti i cittadini dotati di smartphone potranno avere tutte le delucidazioni sulle varie problematiche segnalate su tutto il nostro territorio. E’ un’APP che avvicina il ‘Palazzo’ agli utenti che, se usata correttamente, è in grado di migliorare la qualità ed il senso civico di ognuno di noi. Un’altra apertura di questa Amministrazione che guarda sempre alle esigenza e alle necessità dei cittadini.”

