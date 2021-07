Covid. Vittoria e S.Croce Camerina, Comuni ragusani a rischio

Vittoria e Santa Croce Camerina sono i due comuni del Ragusan “sorvegliati speciali” per l’incidenza settimanale del virus. Vittoria conta 400 positivi e circa il 55% di immunizzati, Santa Croce Camerina 135 casi e il 58% di vaccinati. «Saranno stabilite nuove, eventuali misure a livello territoriale – dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza -. Andremo oltre il sistema dei colori» e oltre il solo criterio del tasso di saturazione ospedaliera stabilito da Roma, «decidendo caso per caso sulla base di quanto indicheranno i nostri esperti in un documento pronto a breve»

