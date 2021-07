Ciclismo. Brancato e Centamore del Gsd Almo vincono a Noto

Una straordinaria prova per Luca Brancato e Clelia Centamore che, entrambi nella categoria Allievi, sono riusciti a vincere la prova a eliminazione al velodromo di Noto. Una affermazione di rilievo che mette in luce le doti di due ciclisti del Gsd Almo che, ancora una volta, sono stati una delle più valide espressioni del duro lavoro svolto dalla società monterossana nel corso di questa stagione. Nella categoria Esordienti, inoltre, da sottolineare il secondo posto di Giuseppe Garofalo. Inoltre, sempre a Noto, nella prova di velocità, primo posto per Giuseppe Carmeni sempre tra gli Allievi. “Voglio fare i complimenti ai ragazzi – chiarisce Giuseppe D’Aquila – perché si sono rivelati all’altezza della situazione. In alcuni casi, poi, come quello di Brancato, sono tornati su altissimi livelli pur avendo dovuto fare i conti, nel corso della stagione, con alcuni problemi fisici che li hanno bloccati. Insomma, meglio di così non si poteva sperare”. Da sottolineare, anche, il secondo posto, con grande rimpianto, di Raffaele Tela ad Arezzo, al terzo trofeo in memoria dei soci fondatori, dopo avere praticamente condotto l’intera gara in testa. Il corridore juniores ha però dovuto fare i conti con una scivolata proprio poco prima dell’arrivo al traguardo e ha perso il momento giusto per proseguire così come avrebbe voluto. Si è dunque dovuto accontentare del secondo posto ad appena trentadue secondi di distacco dal primo classificato.

