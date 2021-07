Canottaggio. Tokyo 2020. Ispicese conquista medaglia di bronzo

C’è un ispicese con la medaglia di Bronzo al collo alle Olimpiadi Tokyo 2020. Pietro Willie Ruta, infatti, originario di Ispica, insieme con Stefano Oppo, hanno concluso in terza posizione il canottaggio doppio maschile, nella categoria dei pesi leggeri. I due azzurri si sono arresi soltanto a un’Irlanda fortissima, in grado di fare la differenza nella seconda parte, e alla Germania. Per l’Italia si tratta della sedicesima medaglia in quest’edizione delle Olimpiadi, la nona di bronzo.

Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, già alla vigilia della gara aveva annunciato di volere festeggiare Ruta quando rientrerà in Italia e di volerlo invitare a Palazzo di città.

nella foto Oppo mette la medaglia al collo di Ruta

