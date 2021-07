Ampliamento Ztl a Marina di Ragusa. M5S: “Così la blindiamo”

“La nuova ordinanza che amplia la Ztl a Marina di Ragusa impone una riflessione. E se fosse questo il motivo malcelato di attutire il flop del parcheggio di via Escrivà?”. E’ l’interrogativo che si pone il capogruppo M5s al Consiglio comunale, Sergio Firrincieli, che critica la scelta del primo cittadino. “Il sindaco – aggiunge – non può blindare Marina per il capriccio di un parcheggio scambio nato male e cresciuto peggio. Non sembra assolutamente corretto prendere in ostaggio il centro balneare per la mancanza di programmazione, ancora peggio farlo alla fine del mese di luglio. Tutto ciò senza preavviso e senza possibilità di adeguati controlli. Una decisione presa senza alcun tipo di lungimiranza e che, anzi, è destinata a creare scompensi nella viabilità e nelle aspettative dei commercianti che attendevano il periodo più gettonato dell’estate per cercare di recuperare qualcosa rispetto ai mesi più bui caratterizzati dall’emergenza sanitaria”.

