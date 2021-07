L’Asp di Ragusa promuove vaccinazione su tutto il litorale

Programma ricco di appuntamenti per la vaccinazione di prossimità nelle splendide spiagge del litorale della provincia iblea.

Si parte, da giovedì 29 luglio, con un’intensa campagna vaccinale fortemente voluta dalla Direzione Strategica così come previsto con ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Infatti, il Direttore Generale ha emesso apposito avviso, 16 luglio 2021, con il quale invitava gli imprenditori turistici locali a dare disponibilità per sottoscrivere apposite convenzioni al fine di istituire “punti vaccinali” da realizzarsi presso le strutture ricettive.

Alcuni hanno risposto mettendosi a disposizione.

«Il risconto positivo di alcuni Imprenditori turistici e delle Amministrazioni comunali è un chiaro segnale che mette in evidenza che questa “guerra” si potrà vincere solo se si è uniti. L’obiettivo resta quello di vaccinare più persone possibili per ritornare a vivere una vita normale quanto prima.» ha sottolineato il direttore generale, Angelo Aliquò.

Per gli appuntamenti:

https://www.asp.rg.it/landing/vaccinionthebeach.html

