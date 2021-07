Ancora risultati di rilievo per i ciclisti della Multicar Amarù

E’ stato un fine settimana, quello scorso, ricco di numerosi stimoli per l’Asd Multicar Amarù. Sono arrivati numerosi piazzamenti che confermano la bontà del lavoro fin qui svolto. Ma, soprattutto, nella categoria Allievi della prima edizione del trofeo Gs Napoli tenutosi a Mazara del Vallo, è arrivato il successo di Elia Basile che ribadisce il proprio ottimo stato di forma stracciando la concorrenza. A completare una giornata da incorniciare il terzo posto di Christian Di Prima e il quarto di Flavio Madonia mentre Mirko Nicolosi ed Emanuele Cataudella si sono classificati rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Non sono mancati riscontri, sempre a Mazara, anche nella categoria Juniores con Lorenzo Ragusa che ha conquistato il terzo posto mentre in sesta posizione è arrivato l’ucraino Ivan Kalmikov, settimo Vittorio Talento. A Caltanissetta, invece, di scena gli Esordienti e i Giovanissimi. Anche in questo contesto da registrare piazzamenti degni di nota: tra gli Esordienti, secondo posto per Samuele Basile, Lorenzo Talento terzo nella categoria G2, Enrico Nativo secondo nella G3. Primo posto per Leonardo Carbonaro nella G4, per Gabriel Minardi nella G5 e per Salvo Caruso nella G6. Inoltre, secondo posto per Simone La Rocca nella G6. Con la maglia della Pro Bike Sicilia Lazio, inoltre, ha corso Emanuel Brugaletta che, in provincia di Frosinone, nel Lazio, si è classificato secondo nella G5. “Un gruppo di atleti con le idee molto chiare – spiega il presidente Carmelo Cilia – come, d’altro canto, confermato dai riscontri positivi concretizzati in questo ultimo fine settimana. Significa che, anche se siamo in piena estate, e quindi con il caldo è sempre più difficile correre, la squadra cerca di girare a mille e di portare a casa traguardi di un certo spessore”.

