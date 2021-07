La Rosolini-Ispica sarà inaugurata il 3 agosto prossimo

C’è’ la data: martedì prossimo, 3 agosto, saranno aperti, finalmente, e dopo vari rinvii, i lotti 6 e 7 dell’ autostrada Siracusa-Ragusa-Gela, nello specifico il tratto che da Rosolini porta fino allo svincolo di Ispica in contrada Graffetta. Si tratta di 10 km complessivi. In corso d’opera i restano i da Pozzallo a Modica, i cui cantieri sono attivi e la cui consegna è stata indicata a giugno 2022. Della Modica Ragusa e della Ragusa Vittoria Gela invece al momento non ci sono neppure i progetti esecutivi e di conseguenza neppure le risorse per completare un’opera fondamentale per lo sviluppo del Sud est siciliano. L’apertura dei 2 lotti è stata resa possibile dalla consegna delle relazioni di collaudo da parte della commissione competente che ha accelerato al massimo i lavori dopo le protese venute da più parti per il mancato rispetto dei tempi di apertura, prima fissati al 28 giugno, poi al 10 luglio e quindi al 28 luglio tanto da far temere uno slittamento a settembre.

Salva