Spighe Verdi. La FEE premia Ragusa anche per il 2021

Le Spighe Verdi 2021 per i Comuni rurali sono state annunciate questa mattina, martedì 27 luglio, in conferenza telematica a cui ha preso parte per il Comune di Ragusa l’assessore alla Frazioni, Eugenia Spata. Ragusa è infatti l’unico Comune in Sicilia a ottenere il riconoscimento assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo la “Bandiera Blu” per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio che giovino all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

Sono 59 le località rurali in Italia che potranno fregiarsi, in questa sesta edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2021 rientrando all’interno dei parametri condivisi con Confagricoltura.

“Siamo grati e orgogliosi – afferma l’assessore Spata – che Ragusa sia stata ancora una volta indicata come un’eccellenza italiana nel campo della sostenibilità ambientale e del miglioramento della qualità della vita. Un vanto e al tempo stesso uno sprone, che riconosce l’impegno della nostra comunità a cominciare dai tanti imprenditori e lavoratori dei comparti agricoli, zootecnici, alimentari, forestali e turistici, solo per citarne alcuni”.

