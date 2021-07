Carte prepagate, tutto quello che c’è da sapere

Le carte prepagate sono sempre più diffuse. Si tratta di un metodo di pagamento utilizzato principalmente per gli acquisti online. La loro popolarità, specialmente tra i più giovani, è data dal fatto che non è necessario collegarla ad un conto corrente, ma occorre ricaricarla ogni qualvolta che si ha necessità, proprio come se si volesse riempire un portafoglio con dei contanti. Inoltre, si tratta di un mezzo di pagamento molto sicuro, in quanto, in caso di furti o attacchi informatici, i malintenzionati potrebbero avere accesso solo alla somma presente sulla carta al momento dell’attacco.

Tipi di prepagate

Esistono principalmente due tipologie di carte prepagate. Quelle nominative, o ricaricabili, sono esattamente le carte appena descritte. Esse possono essere utilizzate più volte previa ricarica, da effettuare presso le ricevitorie proprio come avviene per la ricarica di una sim per il cellulare. Ci sono, poi, le carte usa e getta, oppure “al portatore”. Si tratta di carte prepagate che contengono già un credito precaricato al loro interno, proprio come le carte regalo che possono essere acquistate presso gli esercizi commerciali. Negli ultimi anni, però, si sta facendo spazio ad un’ulteriore tipologia di carta di credito prepagata, ovvero quella con IBAN. Si tratta di un prodotto che può essere utilizzato anche per ricevere dei pagamenti mediante bonifico. Si rivelano essere, pertanto, la soluzione più comoda per i giovani che vivono fuori casa o che vanno per un periodo all’estero, o che devono ricevere pagamenti saltuari, ad esempio per piccoli lavori. Anche per questo tipo di carte non serve avere un conto corrente, come una normale prepagata.

I vantaggi di una carta prepagata

I vantaggi nell’utilizzo di una prepagata sono molteplici. Come prima cosa, è bene notare che possono richiederla tutti i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età (ma esistono anche le carte per i minori, che possono essere richieste con l’autorizzazione dei genitori). Non sono necessari requisiti particolari, come ad esempio l’affidabilità creditizia. Inoltre, si tratta di uno strumento estremamente versatile, per pagamenti sia negli esercizi fisici (anche contactless) che in quelli virtuali. Molte persone, infatti, non si fidano nell’effettuare acquisti sul web, in quanto temono che i loro risparmi possano essere rubati da malintenzionati che, accedendo alle credenziali della carta collegata al conto corrente, possono avere libero accesso ai fondi. Invece, con una carta prepagata, questo rischio non c’è, specialmente se si ricarica di volta in volta solo la somma necessaria ad effettuare l’acquisto. Inoltre, come per gli altri tipi di carte, è possibile anche consultare i movimenti online, per tenere traccia delle operazioni effettuate, comprese le ricariche.

Quanto costa una prepagata?

In genere, una carta prepagata ha un canone mensile o annuale molto basso, o pari a 0, tuttavia dipende dal tipo di carta scelta. Alcune compagnie offrono canone gratuito solo per la carta dematerializzata. Inoltre, potrebbero esserci dei costi di emissione o attivazione della carta, da pagare una tantum, specialmente per le carte che hanno poi canone gratis. Per quanto concerne le ricariche, invece, spesso è necessario corrispondere una commissione alla ricevitoria, mentre le ricariche online sono gratuite o hanno un costo inferiore.

