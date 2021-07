Boxe. A Marina di Modica, 1° Memorial OrazioPio Iabichino”

Si è svolto domenica scorsa in P iazza Mediterraneo, a Marina di Modica, il 1° Memorial dedicato ad Orazio Iabichino, lo sfortunato ventenne deceduto tragicamente l’11 maggio scorso, in un incidente stradale. Il claim della kermesse era “ La boxe contro il bullismo ”. E’ stato organizzato dalla Schininà boxing team. L’evento, nasce da una promessa. Il 16 maggio scorso Orazio avrebbe dovuto partecipare ad un incontro di boxe, in cui uno degli atleti era il cognato Alex Paternò; purtroppo pochi giorni prima il giovane è venuto a mancare. Alex domenica sul ring ha combattuto per lui, per quella promessa, ha gareggiato per tutti quei ragazzi che lottano ogni giorno perché vittime di bullismo.

La serata, presentata dal giornalista sportivo, GianPaolo Montineri, ha visto contrapporsi due “regioni” l’Emilia Romagna e la Sicilia. Gli atleti sono saliti sul ring vestendo la maglietta commemorativa dedicata ad Orazio, hanno gareggiato all’insegna del rispetto delle regole, del fair play, laddove contano le vittorie dell’una o dell’altra squadra, quanto invece importante è il risultato finale: ricordare Orazio, attraverso il suo sorriso, il suo CIAO, il trait d’union che lega due persone, due amici. Presenti alla manifestazione il vicesindaco Saro Viola, che parlando a nome dell’intera giunta comunale, ha lodato le iniziative che la famiglia intende mettere in atto, nel prossimo futuro, a Zappulla. Ha ringraziato gli atleti che “per Orazio si sono spostati dall’Emilia Romagna per questa serata all’insegna della boxe sì, ma soprattutto per sensibilizzare su un tema sempre attuale quale è il bullismo”. Padre Gianni Roccasalvo ha rimarcato come Orazio Iabichino colpisse per la sua autenticità e spontaneità. “Ha lasciato alla comunità parrocchiale una grande eredità fatta di bontà di cuore, di perdono, di amore che supera ogni situazione di disagio”. Il papà Carmelo, ringraziando tutti i presenti, gli amici e gli sponsor che si sono prodigati nell’organizzazione della serata, ha promesso a sé stesso e al figlio che terrà vivo il suo nome, nonostante possano piovere critiche. Ha ringraziato in modo particolare la figlia Mariagrazia che in queste settimane “è stata il pilastro, il punto di forza, la “mamma” della famiglia. Ed infine ha esortato tutti i genitori a vigilare sui figli per capirne i comportamenti. Primo Memorial “Orazio Iabichino” Sicilia vs Emilia Romagna Angolo Rosso(Sic) Vs Angolo Blu (Em. Rom.) Francesco Cicero vs El Gana Yasin — P/V Francesco Ingallinera vs Simone Grossi — V/P Carmelo Iacono vs Pietro Ciaglia — V/P Manuel Cascone vs Angelo Bascetta –V/P Danilo Eroe vs Federico Zanetti — V/P Corrado Depoli vs Simone Urso — P/V Imade Thompson vs Nahi Faouzi — P/V Pro Pesi Welter Rodolfo Paternò VS Fabrizio Ferreri — V/P Foto Paolo Portogallo

