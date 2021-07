M5s. Perdite idriche a Marina di Ragusa e nessun intervento.

Scorre indisturbato, da domenica scorsa, un rivolo di acqua potabile che sgorga nei pressi di via Dandolo, all’angolo con via Magellano, a Marina di Ragusa. “Ci troviamo – denuncia il capogruppo M5s Ragusa, Sergio Firrincieli – poco sopra un albergo di lusso, in pieno centro e in piena stagione estiva. Una settimana dopo nessun tipo di intervento per cercare di porre rimedio a quello che sta accadendo. Quindi, dopo l’albero svenuto in via Roma, ora il miracolo dell’acqua senza tubi. Se nessuno ha mosso un dito per cercare di adottare delle opportune contromisure, forse che il Comune ha intenzione di realizzare un punto di distribuzione del prezioso liquido anche a Marina emulando la bella iniziativa dell’Amministrazione Piccitto con l’installazione delle casette dell’acqua a pagamento in giro per Ragusa? Naturalmente, in questo caso l’iniziativa della Giunta Cassì risulta più lodevole perché la distribuzione dell’acqua è gratuita”.

“Ironia a parte – continua Firrincieli – sollecitiamo il rapido intervento dell’Amministrazione comunale perché la situazione è diventata insopportabile e si rivela una beffa per le numerose famiglie ragusane che stanno soffrendo in questi giorni la carenza idrica. Diremmo proprio che tutto ciò è un’indecenza difficile da digerire. Vorremmo capire quando sarà scritta la parola fine sulla crisi idrica che investe la nostra città. Si cincischia ancora con la conduttura dei pozzi ex Asi al serbatoio di Bruscè che non vediamo ultimata, e altre azioni dalla dubbia utilità, quando, allo stato attuale, l’attesa, quando va bene, è di almeno due/tre giorni prima che l’autobotte porti concretamente l’acqua nelle case di chi ha bisogno. E’ una situazione grave e vorremo capire quando si concluderà quello che, a parere nostro, è un vero e proprio stato di emergenza”.

Salva