All’Asp di Ragusa proseguono fino a martedì 27 luglio gli “Open Days”, organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.

A partire dai 12 anni compiuti in su, ci si potrà vaccinare senza prenotazione in tutti i punti vaccinali della provincia di Ragusa. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è quello di vaccinare più persone per immunizzare e contrastare le varianti.

Intanto, la Direzione Generale comunica che è ripresa l’attività dei drive in per i test rapidi rivolti esclusivamenteai cittadini che ancora non si sono vaccinati e fino a un massimo di 250 tamponi per ogni postazione.

Di seguito la tabella con il programma degli appuntamenti:

Programmazione tamponi rapidi comune giorno orario luogo 1 Vittoria martedì 27 luglio 2021 16.00/19.00 Fiere 3 Acate sabato 31 luglio 2021 16.00/19.00 Piazza Calvario 4 Comiso martedì 27 luglio 2021 e giovedì 29 luglio 2021 16.00/19.00 Mercato ortofrutticolo 5 Ragusa martedì 27 luglio 2021 16.00/19.00 Centro Direzionale ASI 6 Marina di Ragusa venerdì 30 luglio 2021 16.00/19.00 Parcheggio via Panoramica 7 Santa Croce Camerina sabato 24 luglio 2021 8.00/11.00 Palestra Santa Rosalia 8 Pozzallo 26 e 30 luglio 2021 e 17.00/19.00 Centro Direzionale ASI 9 Ispica 29-lug-21 18.00/20.00 Protezione Civile 10 Scicli 28-lug-21 18.00/20.00 c/da Zagarone 11 Modica 28-lug-21 16.00/20.00 c/da Beneventano

Si ricordano gli orari degli hub dell’Asp di Ragusa:

Ragusa : ex ospedale Civile dalle ore 8.00 alle 13.00 –

PalaMinardi dalle ore 8.00/11.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00.

: ex ospedale Civile dalle ore 8.00 alle 13.00 – PalaMinardi dalle ore 8.00/11.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00. Vittoria: Fiere, dalle ore 8.00/13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Fiere, dalle ore 8.00/13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 Modica: contrada Beneventano, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00

contrada Beneventano, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00 Scicli: contrada Zagarone, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00.

contrada Zagarone, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00. La domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.

