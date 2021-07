Cna Ragusa. Conclusa prima fase della stagione elettiva

Si è conclusa nei giorni scorsi la prima parte della stagione elettiva della Cna territoriale di Ragusa caratterizzata per oltre un mese dagli appuntamenti che hanno riguardato il rinnovo degli assetti organizzativi delle varie associazioni di mestiere, oltre che lo svolgimento delle assemblee a livello comunale. La stagione elettiva culminerà il prossimo 11 settembre con l’assemblea territoriale durante la quale si procederà al rinnovo dei vertici dell’associazione di categoria. “Intanto, però – afferma con soddisfazione il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono – questa prima parte del percorso si può definire assolutamente esaltante perché, nonostante le assemblee si siano dovute tenere in videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria, si è registrata complessivamente una grande partecipazione: in 20 assemblee, circa 400 imprenditori associati. E di questi, ben 150 hanno assunto ruoli di rappresentanza negli organismi territoriali dell’associazione”.

Il segretario della Cna territoriale di Ragusa, Giovanni Brancati, chiarisce che “è risultata appropriata e portatrice di grandi risultati positivi la scelta, effettuata a tutti i livelli, nazionale, regionale e, quindi, anche territoriale, di rafforzare il ruolo delle associazioni di mestiere”. “In effetti – prosegue il vicesegretario della Cna territoriale di Ragusa, Carmelo Caccamo – esse si sono rivelate un luogo di incontro di cruciale rilevanza visto che da un lato si intercettano le problematiche delle imprese di quel determinato settore e dall’altro si avanzano ipotesi risolutive legate a sanare le criticità sollevate”.

Continua, dunque, il momento di riflessione interna anche alla luce dei mesi caratterizzati dalla pandemia che hanno messo a dura prova la tenuta delle piccole e medie imprese dell’area iblea. Questi gli eletti nelle varie assemblee. Guglielmo Trovato è stato riconfermato nella carica di presidente territoriale di Cna acconciatori Ragusa. Marco Fuorvia è stato eletto presidente territoriale di Cna meccanica e Marco Daparo presidente territoriale di Cna stabilimenti balneari. Giuseppe Fernandez è stato riconfermato nella carica di presidente territoriale di Cna legno e arredo Ragusa, mentre Antonella Pancaldo è stata eletta presidente territoriale di Cna restauratori Ragusa. Carmelo Basile riconfermato presidente territoriale Cna elettrici Ragusa. Stefania Modica Belviglio riconfermata presidente territoriale di Cna estetiste Ragusa. Giovanni Ruta eletto presidente territoriale di Cna termoidraulici Ragusa. Saro Tumino riconfermato presidente territoriale di Cna trasporto merci Ragusa. Antonino Cavallo riconfermato nella carica di presidente territoriale Cna pensionati Ragusa. Giovanni Migliore è stato eletto presidente territoriale di Cna commercio Ragusa. Giovanni Carbone presidente territoriale di Cna Turismo Ragusa. Daniela Storaci presidente territoriale di Cna impresa donna Ragusa. Giampaolo Roccuzzo presidente territoriale di Cna Giovani imprenditori Ragusa. Federica Muriana presidente territoriale di Cna Ristorazione Ragusa. Giuseppe Fatuzzo presidente territoriale di Cna meccatronici Ragusa. Alessandro Sigona presidente territoriale di Cna serramenti e infissi Ragusa. E, ancora, Giuseppe Faro presidente territoriale di Cna lapidei e altri materiali da costruzione Ragusa. Tonino Cafisi presidente territoriale di Cna edilizia Ragusa. Ed infine Vincenzo Asta presidente territoriale di Cna dolciari e panificatori Ragusa.

Accanto ad ognuno di essi sono poi stati costituiti i comitati esecutivi delle rispettive associazioni di mestiere. Martedì scorso, infine, la presidenza territoriale ha provveduto ad individuare i presidenti delle associazioni di mestiere per le quali è stato stabilito di non tenere le rispettive assemblee elettive: Daniele Genovese (Cna digitale Ragusa), Andrea Baglieri (Cna comunicazione e stampa Ragusa), Salvatore Re (Cna imprese di pulizia e disinfestazione Ragusa), Paolo Giaquinta (Cna moda tessile e abbigliamento Ragusa), Giorgio Savarino (Cna carrozzieri Ragusa), Francesco Raniolo (Cna gommisti Ragusa), Salvatore Incatasciato (Cna tintolavanderie Ragusa), Vito Pizzo (Cna ncc auto Ragusa), Rosario Latina (Cna produzione alimentari Ragusa), Carmela Dipasquale (Cna Industria) e Orazio Solarino (Cna Professioni).

