Avimecc Volley Modica, Caleca nuovo palleggiatore

L’Avimecc Volley Modica continua con la sua politica legata ai giovani siciliani da far crescere in una categoria importante come l’A3. In questo caso è il momento di Umberto Caleca, giovane ma con tanta esperienza sulle spalle, cresciuto con la pallavolo nel sangue e con la voglia di mettersi in mostra ad alti livelli.

Nato a Marsala nel 2001, ricopre il ruolo di palleggiatore, con diverse esperienze che lo hanno visto impegnato in C e B indossando diverse maglie, fino alla convocazione in A1 con la maglia della Blu Volley Calzedonia.

Adesso è pronto a mettersi in gioco sotto la guida di coach D’Amico, vivendo a pieno un’esperienza importante in prima squadra. Le sue prime parole su questa nuova avventura: “C’è tanta emozione perchè approdo per la prima volta in un campionato di A in prima squadra, trovo un allenatore come Giancarlo D’Amico che mi ha subito convinto con le sue parole e le sue idee di gioco, sono certo che con lui posso fare il salto di qualità”. – sul ritorno in Sicilia – “Sono quattro anni che vivo lontano e tornare è una grande soddisfazione. Dopo Arezzo, Ravenna e Verona iniziavo a sentire il bisogno di tornare un po’ a casa”.

Sulla stagione spiega: “Voglio allenarmi più di tutti gli altri e migliorare quanto più possibile, sperando che il mister possa avere fiducia in me”. – infine sui compagni – “Ho giocato con Aiello, siamo amici da una vita e quando ho visto il suo annuncio non me lo aspettavo ma è stato bellissimo”.

