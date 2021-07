Olimpiadi a rischio annullamento? Date e orari delle gare

(g.r.) Il fuso orario (+7 ore rispetto all’Italia) non consentirà di vedere ad orari accettabili le imminenti Olimpiadi di Tokyo. A parte la Cerimonia d’apertura prevista il 23 luglio (dalle 13 alle 16 ora italiana), per il resto (la maggior parte delle competizioni) solo una grande passione sportiva, potrà tenere svegli in piena notte i telespettatori, fino agli albori del giorno e oltre. Tuttavia pende, visti i diversi casi di infezione registrati nel villaggio olimpico da alcuni tecnici e atleti, la spada di Damocle sull’evento.

Di seguito date e orari delle competizioni::

Mercoledì 21 luglio 2021 Softball: 02:00-10:00 – Calcio: 09:30-15:30.

Giovedì 22 luglio 2021 – Softball: 02:00-10:00 – Calcio: 09:30-15:30.

Venerdì 23 luglio 2021 – Canottaggio: 01:30-05:10 – Arco: 02:00/04:00 – Cerimonia di Apertura: 13:00-16:00.

Sabato 24 luglio 2021 – Canottaggio: 01:30-05:30 – Tiro a segno: 01:30-09:30 – Pallamano: 02:00-05:30 – Tennistavolo: 02:00-05:45 – Beach Volley: 02:00-05:50 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Badminton: 02:00-07:30 – Scherma: 02:00-08:40 – Sollevamento Pesi: 02:20-04:30 – Hockey su prato: 02:30-06:45 – Tiro con l’Arco: 02:30-05:05 – Ginnastica Artistica: 03:00-05:30 – Softball: 03:00-09:30 – Taekwondo: 03:00-10:00 – Basket (3×3): 03:15-05:25 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:30 – Ciclismo: 04:00-11:15 – Tennis: 04:00-13:00 – Pallanuoto: 07:00-09:40 – Calcio: 09:00-15:30 – Nuoto: 12:00-14:30.

Domenica 25 luglio 2021 – Surf: 00:00-09:20 – Canottaggio: 01:30-04:10 – Pallamano: 02:00-05:30 – Beach Volley: 02:00-05:50 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Skateboard 02:00-06:55 – Tiro a Volo: 02:00-09:00 – Scherma: 02:00-09:20 – Tiro a segno: 02:00-09:30 – Tiro con l’arco: 02:30-04:05 – Ginnastica Artistica: 02:30-06:05 – Hockey su Prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Tennis da tavolo: 03:00-05:00 – Pallanuoto: 03:00-05:40 – Badminton: 03:00-08:30 – Softball: 03:00-09:30 – Taekwondo: 03:00-10:00 – Basket: 03:15-05:25 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:45 – Tennis: 04:00-13:00 – Pesi: 04:50-07:00 – Vela: 05:00-11:00 – Canoa: 06:00-09:45 – Ciclismo: 06:00-10:35 – Pallavolo: 07:20-11:20 – Tuffi: 08:00-09:00 – Calcio: 09:30-15:30 – Equitazione: 10:00-15:00 – Scherma: 11:00-15:20.

Lunedì 26 luglio 2021 – Surf: 00:00-10:40 – Triathlon: 00:30-05:50 – Canottaggio: 01:30-03:50 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Pallamano: 02:00-05:30 – Beach Volley: 02:00-05:50 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Skateboard: 02:00-06:55 – Scherma: 02:00-09:20 – Tiro a volo: 02:00-10:00 – Tiro con l’arco: 02:30-04:05 – Hokey su prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Badminton: 03:00-08:30 – Softball: 03:00-09:30 – Taekwondo: 03:00-10:00 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:45 – Tennis: 04:00-13:00 – Vela: 05:00-11:00 – Pesi: 06:50-09:00 – Pallanuoto: 07:00-09:40 – Canoa slalom: 07:00-09:45 – Pallavolo: 07:20-11:20 – Tennis da tavolo: 07:30-10:30 – Tuffi: 08:00-09:00 – Ciclismo MTB: 08:00-10:00 – Rugby a 7: 09:30-12:30 – Ginnastica artistica: 12:00-15:00.

Martedì 27 luglio 2021 – Surf: 00:00-08:00 – Triathlon: 00:30-03:00 – Canottaggio: 01:30-04:45 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Pallamano: 02:00-05:30 – Beach Volley: 02:00-05:50 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Tiro a segno: 02:00-09:30 – Hockey su prato: 02:30-06:45 – Tiro con l’arco: 02:30-06:25 – Basket: 03:00-05:00 – Pallanuoto: 03:00-05:40 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Badminton: 03:00-08:30 – Scherma: 03:00-08:50 – Taekwondo: 03:00-10:00 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:45 – Pesi: 04:50-07:00 – Vela: 05:00-11:00 – Softball: 06:00-08:00 – Basket 3×3: 06:00-08:30 – Canoa slalom: 07:00-10:00 – Tuffi: 08:00-09:00 – Ciclismo MTB: 08:00-10:00 – Calcio: 10:00-15:30 – Equitazione: 10:30-15:40 – Ginnastica artistica: 12:45-15:00

Mercoledì 28 luglio 2021 – Surf: 01:00-06:00 – Canottaggio: 01:30-04:45 – Beach Volley: 02:00-04:50 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Pallamano: 02:00-05:30 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Badminton: 02:00-07:30 – Tiro a volo: 02:00-09:00 – Tiro con l’arco: 02:30-06:25 – Hockey su prato: 02:30-06:55 – Basket: 03:00-05:00 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Scherma: 03:00-08:50 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:45 – Tennis: 04:00-13:00 – Baseball: 05:00-08:00 – Vela: 05:00-11:00 – Canoa slalom: 06:00-09:45 – Pesi: 06:50-09:00 – Tuffi: 08:00-09:00 – Calcio: 10:00-15:30 – Equitazione: 10:30-14:25 – Ginnastica artistica: 12:15-15:00.

Giovedì 29 luglio 2021 – Golf: 00:30-08:30 – Canottaggio: 01:30-04:55 – Beach Volley: 02:00-04:50 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Pallamano: 02:00-05:30 – Tiro a segno: 02:00-05:45 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Badminton: 02:00-08:30 – Scherma: 02:00-09:45 – Tiro a volo: 02:00-10:00 – Tiro con l’arco: 02:30-06:25 – Hockey su prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Ciclismo BMX: 03:00-05:00 – Pallanuoto: 03:00-05:40 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Tennis da tavolo: 04:00-06:00 – Boxe: 04:00-07:10 – Tennis: 04:00-13:00 – Vela: 05:00-11:00 – Canoa slalom: 07:00-09:45 – Scherma: 11:30-14:25 – Baseball: 12:00-15:00 – Ginnastica artistica: 12:50-15:00.

Venerdì 30 luglio 2021 – Golf: 00:30-08:30 – Equitazione: 01:00-04:10 – Canottaggio: 02:00-04:10 – Beach volley: 02:00-04:50 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Atletica: 02:00-05:30 – Badminton: 02:00-05:30 – Pallamano: 02:00-05:30 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Tiro a segno: 02:00-08:00 – Tiro con l’arco: 02:30-04:15 – Hockey su prato: 02:30-04:45 – Basket: 03:00-05:00 – Ciclismo BMX: 03:00-05:20 – Scherma: 03:00-08:50 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-07:10 – Baseball: 05:00-08:00 – Judo: 03:30-07:30 – Vela: 05:00-11:00 – Tennis: 05:00-13:00 – Ginnastica trampolino: 06:00-08:25 Canoa slalom: 07:00-10:00 – Tuffi: 08:00-10:30 – Calcio: 10:00-16:00 – Equitazione: 10:30-13:55

Sabato 31 luglio 2021 – Golf: 00:30-08:30 – Equitazione: 01:00-04:10 – Triathlon: 01:30-03:30 – Beach volley: 02:00-04:50 – Atletica: 02:00-05:00 – Rugby a 7: 02:00-05:00 – Pallamano: 02:00-05:30 Pallavolo: 02:00-05:50 – Badminton: 02:00-09:00 – Tiro con l’arco: 02:30-04:15 – Hockey su prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Pallanuoto: 03:00-05:40 Scherma: 03:00-08:50 – Ciclismo BMX: 03:10-05:20 – Nuoto: 03:30-05:30 – Judo: 03:30-07:30 – Boxe: 04:00-06:55 – Pesi: 04:50-07:00 – Baseball: 05:00-08:00 – Tiro a segno: 05:00-10:10 – Vela: 05:00-11:00 – Tennis: 05:00-13:00 – Ginnastica trampolino: 06:00-08:25 – Tuffi: 08:00-09:30 – Calcio: 10:00-16:00 – Scherma: 11:30-13:35 – Atletica: 12:00-14:55 – Baseball: 12:00-15:00

Domenica 1 agosto 2021 – Atletica: 23:00-05:00 – Gold: 03:00-09:00 – Equitazione: 01:30-04:55 – Tiro a segno: 01:30-06:15 – Beach volley: 02:00-03:50 – Pallamano: 02:00-05:30 – Pallavolo: 02:00-05:00 – Scherma: 02:00-09:30 – Hockey su prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Ciclismo BMX: 03:10-05:45 – Nuoto: 03:30-05:30 – Lotta: 04:00-06:00 – Boxe: 04:00-06:40 – Baseball: 05:00-08:00 – Vela: 05:00-11:00 Tennis: 05:00-13:00 – Badminton: 06:00-09:00 – Pesi: 06:50-09:00 – Pallanuoto: 07:00-09:40 Ginnastica artistica: 10:00-13:00 – Scherma: 11:30-14:15

Lunedì 2 agosto 2021 – Tiro a segno: 01:30-11:00 – Beach volley: 02:00-03:50 – Atletica: 2:00-04:55 – Pallamano: 02:00-05:30 – Pallavolo: 02:00-05:50 – Canoa sprint: 02:30-06:00 Hockey su prato: 02:30-06:45 – Basket: 03:00-05:00 – Pallanuoto: 03:00-05:40 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Lotta: 04:00-06:30 – Pesi: 04:50-07:00 – Baseball: 05:00-08:00 – Vela: 05:00-11:00 – Badminton: 06:00-08:30 – Tuffi: 08:00-10:30 – Ciclismo pista: 08:30-11:30 Ginnastica artistica: 10:00-12:15 – Calcio: 10:00-13:00 – Equitazione: 10:00-15:25 – Nuoto sincro: 12:30-14:30

Martedì 3 agosto 2021 – Beach Volley: 02:00-03:50 – Pallavolo: 02:00-04:00 – Beach volley: 02:00-03:50 – Atletica: 02:00-05:35 – Pallamano: 02:30-04:30 – Canoa sprint: 02:30-06:00 – Tuffi: 03:00-04:30 Basket: 03:00-05:00 – Tennis da tavolo: 03:00-06:00 – Hockey su prato: 03:30-05:15 – Lotta: 04:00-06:30 – Boxe: 04:00-06:35 – Pallavolo: 06:00-08:00 – Pesi: 06:50-09:00 – Pallanuoto: 07:00-09:40 – Vela: 07:30-09:50 – Ciclismo su pista: 08:30-11:10 – Ginnastica artistica: 10:00-12:15 – Calcio: 10:00-13:00 – Arrampicata: 10:00-15:40 – Atletica: 12:00-14:55 – Baseball: 12:00-15:00 – Equitazione: 12:00-15:45 – Nuoto sincro: 12:30-14:00

Mercoledì 4 agosto 2021 – Nuoto fondo: 00:00-03:00 – Golf: 00:30-08:30 – Beach volley: 2:00-03:50 – Pallavolo: 02:00-04:00 – Atletica: 02:00-05:15 – Skateboard: 02:00-06:45 – Pallamano: 02:30-04:30 – Canoa sprint: 02:30-06:00 – Basket: 03:00-05:00 – Tennis da avolo: 03:00-:05:00 – Hockey su prato: 03:30-05:15 – Lotta: 04:00-06:30 – Baseball: 05:00-08:00 – Vela: 07:30-09:50 – Tuffi: 08:00-10:30 – Ciclismo su pista: 08:30-12:00 – Arrampicata: 0:00-15:40 – Atletica: 11:30-15:00 – Equitazione: 12:00-14:40 – Baseball: 12:00-15:00 – Nuoto sincro: 12:30-14:00.

Giovedì 5 agosto 2021 – Nuoto fondo: 00:00-03:00 – Golf: 00:30-08:30 – Beach volley: 02:00-03:50 – Skateboardo: 02:00-06:45 – Atletica: 02:00-07:50 – Canoa sprint: 02:30-06:05 Tuffi: 03:00-04:30 – Karate: 03:00-07:35 – Hockey su prato: 03:30-05:15 – Lotta: 04:00-06:30 Tennis da tavolo: 04:00-07:00 – Pallavolo: 06:00-08:00 – Pentathlon moderno: 06:00-12:30 – Basket: 06:15-08:15 – Pugilato: 07:00-09:05 – Pallanuoto: 07:00-09:40 – Tuffi: 08:00-09:30 – Ciclismo su pista: 08:30-15:50 – Atletica: 09:00-11:05 – Pallamano: 10:00-12:00 – Calcio: 10:00-13:00 – Arrampicata: 10:30-15:20.

Venerdì 6 agosto 2021 – Atletica: 23:00-00:35 – Golf: 00:30-08:30 – Canoa sprint: 02:30-04:40 – Beach volley: 03:00-05:50 – Karate: 03:00-07:35 – Ginnastica ritmica: 03:20-06:15 Hockey su prato: 03:30-05:15 – Lotta: 04:00-06:30 – Calcio: 04:00-07:00 – Tennis da tavolo: 04:00-07:00 – Pallavolo: 06:00-08:00 – Basket: 06:15-08:15 – Boxe: 07:00-08:35 – Pallanuoto: 07:00-09:40 – Pentathlon moderno: 07:30-13:30 – Tuffi: 08:00-10:30 – Ciclismo su pista: 08:30-12:15 – Pallamano: 10:00-12:00 – Arrampicata: 10:30-15:20 – Equitazione: 12:00-15:05 – Nuoto sincro: 12:30-14:30.

Sabato 7 agosto 2021 – Atletica: 22:30-03:00 – Golf: 00:30-08:30 – Pallanuoto: 02:30-05:10 Canoa sprint: 02:30-05:50 – Tuffi: 03:00-04:30 – Ginnastica ritmica: 03:00-05:40 – Beach volley: 03:00-05:50 – Basket: 04:30-06:30 – Baseball: 05:00-08:00 – Pallavolo: 06:30-08:30 Pallanuoto: 06:40-08:00 – Boxe: 07:00-09:00 – Karate: 07:00-13:15 – Pentathlon: 07:30-13:30 Tuffi: 08:00-09:30 – Ginnastica ritmica: 08:20-10:50 – Ciclismo su pista: 08:30-11:25 – Pallamano: 10:00-12:00 – Calcio: 10:30-13:30 – Lotta: 11:45-15:00 – Equitazione: 12:00-14:20 – Nuoto sincro: 12:30-14:00.

Domenica 8 agosto 2021 – Atletica: 23:00-01:45 – Pallavolo: 02:00-04:00 – Pallanuoto: 02:30-05:10 – Ciclismo su pista: 03:00-06:15 – Ginnastica ritmica: 04:00-05:45 – Pallamano: 04:00-06:00 – Basket: 04:30-07:00 – Boxe: 07:00-09:00

Ore 13- cerimonia di chiusura.

Salva