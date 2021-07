Una famiglia in difficoltà che faceva il bagno nonostante il mare molto agitato a Marina di Ragusa ha rischiato il peggio domenica pomeriggio. E’ stato necessario l’intervento degli assistenti bagnanti della protezione civile comunale per mettere in salvo gli interessati,

Il coordinamento è stato operato dal presidio della sala operativa presso il porto turistico di Marina di Ragusa. Nelle ultime 48 ore, un forte vento di maestrale ha spazzato la costa iblea gonfiando il mare.

