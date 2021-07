Italia Viva e Psi. Su rimozione rifiuti prime risposte positive

Dopo l’incontro che i rappresentanti di Italia Viva e Partito Socialista Italiano hanno avuto, nei giorni scorsi, con il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, sulla questione dei rifiuti abbandonati lungo le strade comunali, la portavoce comunale di Iv Marianna Buscema e il segretario cittadino del Psi Armando Fiorilla manifestano la propria soddisfazione per avere appurato, durante il fine settimana, l’operosità dell’amministrazione comunale nel rimuovere numerose delle microdiscariche abusive disseminate sul territorio. “Da questo punto di vista – chiariscono Buscema e Fiorilla – vogliamo fare un plauso all’Amministrazione ma la continuiamo a sollecitare affinché possano essere attuate quelle azioni di controllo del territorio, successive alla rimozione delle microdiscariche, di cui ci era stato detto in occasione del confronto avuto a palazzo di Città proprio per evitare che l’accumulo di spazzatura possa riformarsi. Speriamo, dunque, che la situazione torni sotto controllo anche perché sono numerosi i visitatori e i turisti che notano questa distonia presente sul nostro territorio: da un lato, la bellezza dei nostri monumenti barocchi e dei nostri paesaggi; dall’altro, la devastazione causata dai rifiuti abbandonati un po’ ovunque. Invitiamo anche i cittadini a collaborare di più nel rispetto del proprio territorio”.

