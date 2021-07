Uruguay. Confermata presenza delle varianti Alpha, Beta e Delta

Il ministro della Salute uruguaiano, Daniel Salinas, ha confermato l’ingresso nel Paese delle tre varianti di coronavirus nella nazione sudamericana, che costringe l’Esecutivo ad affrontare e introdurre nuove misure di biosicurezza. Secondo Salinas, degli ultimi 86 campioni effettuati, sono state identificate tre infezioni della variante Alpha (Regno Unito), 14 Beta (Sudafrica) e 26 dell’ultima variante Delta (India). Il ministro ha osservato che “in totale sono 86 i casi confermati portatori delle nuove varianti. La maggior parte delle persone non era vaccinata o non aveva completato il ciclo di due dosi” ha spiegato Salinas. “Tutti i casi rilevati con nuove varianti, stanno rispettando il processo di quarantena e il 100% dei loro contatti abituali è stato isolato”, ha affermato il ministro uruguaiano. Salinas ha riferito che dopo la conferma delle varianti Covid-19, l’Esecutivo ha stabilito che tutti i cittadini che entreranno nel Paese dovranno rimanere in isolamento nelle loro residenze, almeno fino all’esito negativo del secondo test PCR.

