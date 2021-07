Fumo nero si alza dal Porto di Pozzallo

Una coltre di fumo nero si è levato intorno alle 18 dal centro di Prima Accoglienza di Pozzallo all’interno della struttura portuale. L’incendio si è scatenato dopo una rivolta inscenata dai circa 80 migranti presenti nella struttura dopo aver dato alle fiamme alcuni materassi. I migranti, spaventati dalle fiamme, sono poi fuggiti per la vicina strada provinciale e i Carabinieri sono accorsi nei luoghi per le ricerche degli stessi al fine di poterli intercettare. Sul luogo si sono recati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e le forze dell’ordine per risalire alle cause che hanno scatenato questo evento. Si parla anche di un ferito.

foto Nino Sparacino

