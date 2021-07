Scoglitti. Mamma con la bambina rischiano di annegare

Una giovane mamma con la propria bambina era stata travolta, a pochissima distanza dalla riva, da un’onda anomala, rischiando di annegare. E’ accaduto a Scoglitti in una spiagga della Riviera Gela due giorni fa.

Francesco Denaro, quarantenne vittoriese, bancario residente da anni nel Milanese e in questi giorni in ferie a Scoglitti, si è catapultato in mare ed è riuscito a trarre in salvo le due malcapitate.

