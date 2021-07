Santa Croce Camerina. Al via screening categorie commerciali

Da oggi pomeriggio (venerdì 16 luglio 2021) le USCA dell’ASP di Ragusa effettueranno i tamponi rapidi nelle attività commerciali di Santa Croce Camerina. L’attività proseguirà per tutto il fine settimana, con inizio dal centro urbano per poi allargare l’operosità in tutte le borgate (Punta Secca, Casuzze, Caucana).

“Ringrazio – commenta il primo cittadino, Barone – il Manager dell’ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, il Direttore del Distretto Giovanni Ragusa, con i quali si è convenuto di monitorare il nostro territorio alla luce dell’aumento dei casi di contagio.

Pertanto chiediamo a tutte le attività commerciali di Santa Croce Camerina a cogliere il personale dell’ASP che effettuerà il loco, senza alcun disagio per dipendenti e datori di lavoro, i tamponi rapidi. Si tratta di una grossa operazione di prevenzione che permetterà di isolare le persone con tampone positivo al COVID, fino a quel momento ignare di essere veicolo di contagio, rimanendo sul posto di lavoro.

Infine ricordo sempre di evitare il più possibile ogni forma di assembramento, di indossare correttamente la mascherina soprattutto nei luoghi al chiuso e disinfettare le mani.”

