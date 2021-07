“Musici della Contea di Modica” in vendita anche su Amazon

Sta riscuotendo successo di vendite “MUSICI DELLA CONTEA DI MODICA, sessant’anni di storie, note e canzoni” (ADIERRE EDITRICE), il libro scritto da Saro Cannizzaro, attuale comandante della Polizia Locale di Modica, e Francesco Roccaro, medico, entrambi musicisti e grandi appassionati di quest’arte, presentato venerdì 2 luglio 2021, nell’Atrio Comunale di Palazzo San Domenico a Modica. Adierre Editrice, per tale motivo, ha deciso di venire incontro alle tante richieste affidando le vendite anche ad Amazon, l’azienda di commercio elettronico statunitense. Oltre alle librerie ed edicole di Modica, dunque, il libro lo si può trovare, su Amazon oppure su https://www.adierre.org/readDoc.aspx?id=526&news=165.

Il lavoro si avvale della qualificata prefazione di Roby Facchinetti, cantante e autore dei mitici Pooh.

Si tratta di un libro che ha comportato due anni di ricerche da parte dei due autori e che si avvale della copertina disegnata dal pittore modicano Guido Cicero e che raffigura Giovanni Bergamasco, il “maestro” per antonomasia a Modica. “Musici della Contea di Modica” presenta al lettore un aspetto storico, scolpito nel tempo e che riesce a plasmare, come scrive lo stesso Facchinetti, “magicamente la forma più limpida e nobile di bellezza interiore che la musica dovrebbe sempre riuscire a suscitare in ognuno di noi”.

