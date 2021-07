Da oggi a Modica 4 giovani disabili a lavoro al Kikki Village

Quattro ragazzi e ragazze con disabilità hanno cominciato una esperienza che li porterà ad inserirsi in un contesto lavorativo, apprendendo le principali mansioni del settore turistico-ricettivo e stando a contatto con numerose persone, colleghi e turisti. Il tutto, in un luogo che ha fatto del turismo accessibile a tutti una vera e propria bandiera: il resort turistico senza barriere Kikki Village, a Modica.

L’iniziativa di inserimento lavorativo denominata “Tutti insieme Kikki Village” ha preso il via ufficialmente questa mattina, quando ai quattro giovani è stata consegnata la lettera di incarico che dà il via all’attività di tirocinio. La cerimonia, breve e semplice, si è svolta al Kikki Village alla presenza dei vertici degli enti promotori dell’iniziativa: l’ASP di Ragusa, con il Direttore generale Angelo Aliquò, e il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, rappresentato dal Presidente Sergio Lo Trovato. All’evento erano presenti anche Manuel, Bernadette, Federica e Orazio (i quattro ragazzi coinvolti) insieme ai loro familiari, e la Psicologa dell’ASP, Letizia Drogo. Il progetto, fortemente voluto dall’ASP e dal CSR per soddisfare la sempre crescente richiesta di inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, è sostenuto anche dalla Fondazione Lo Trovato Onlus ed è patrocinato dall’Assessorato alla Salute e dall’Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Sicilia.

“Tutti insieme Kikki Village” è un progetto di inclusione lavorativa e sociale di persone con disabilità ideato con l’obiettivo di coniugare riabilitazione, formazione, inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone disabili all’interno di un setting accessibile e in grado di fornire loro un supporto adeguato. Il setting è il Kikki Village, resort a quattro stelle realizzato a Modica dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione che, forte della cinquantennale esperienza nel settore della riabilitazione e della decennale esperienza nel settore turistico-alberghiero, mette a disposizione i propri professionisti e un luogo ideale per l’inserimento delle persone con disabilità, in cui ogni barriera architettonica, mentale e culturale viene abbattuta quotidianamente.

I quattro giovani sono stati assunti con contratti di lavoro part-time, inizialmente per tre settimane ma che verranno prorogate se i ragazzi si troveranno bene. Ognuno dei ragazzi, già seguiti da alcuni giorni per una valutazione obiettiva delle potenzialità individuali, è affiancato da un tutor in un percorso di inserimento sociale e lavorativo, in grado di promuovere al contempo l’incremento delle autonomie personali utili nella vita quotidiana. Sono diverse le mansioni in cui sono coinvolti i quattro tirocinanti: receptionist, cameriere di sala, cameriere di piano, addetto al servizio ristoro, cura dell’orto.

Manuel, Bernadette, Federica e Orazio potranno così apprendere delle mansioni spendibili nel loro futuro lavorativo, sempre accompagnati da tutor che li guideranno nello sviluppo delle proprie potenzialità e delle autonomie utili nello svolgimento dei compiti della vita quotidiana, tramite attività didattiche e di terapia occupazionale e programmi individualizzati di inserimento lavorativo.

“Oggi voglio elogiare questi quattro ragazzi, perché si stanno impegnando in qualcosa di importante – ha detto il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Aliquò – Un ringraziamento particolare va al Consorzio Siciliano di Riabilitazione, a Sergio Lo Trovato, per quello che sta facendo e per come sta proseguendo l’operato del padre, l’Ing. Francesco Lo Trovato, che ha lasciato un segno profondo nella società”. Dal canto suo, il Presidente del CSR, ha ribadito che “l’idea e il progetto sono nati insieme all’ASP, durante proficui incontri con Aliquò”.

Infine, è stato augurato buon lavoro e buona estate a questi ragazzi, che già da oggi accoglieranno ospiti da tutta Europa all’interno del Kikki Village.

