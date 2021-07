Forestali. Incardinata la norma in terza commissione all’Ars

Per il comparto forestale, un momento che potrebbe diventare storico. Ieri, infatti, è stata incardinata in terza commissione Attività produttive all’Ars la norma riguardante la riforma del settore. A darne comunicazione il presidente della commissione, l’on. Orazio Ragusa, il quale chiarisce che “dopo anni di attesa, finalmente, il Governo regionale è intenzionato ad avviare, per concluderlo in tempi ragionevolmente brevi, la rivisitazione delle posizioni dei forestali nonché degli operai dei bacini boschivi per rendere più agibile l’attività lavorativa senza dimenticare, però, la necessità di migliorare la gestione dei boschi”. L’on. Ragusa, dopo che ieri è stato incardinato l’iter legislativo, caratterizzato dalla presentazione di due ddl, uno da parte dell’esecutivo siciliano, l’altro di alcuni parlamentari all’Ars, comunica che la settimana prossima saranno auditi in commissione tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per trovare una intesa di massima sui due ddl presentati prima che gli stessi approdino in aula. “Il comparto – conclude l’on. Ragusa – ha bisogno di essere rivisitato, aiutato, sostenuto nella maniera più opportuna. Ci siamo dati un obiettivo. Di arrivare all’approvazione della norma nel giro di poche settimane”.

